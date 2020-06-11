تقرير: أزمة كورونا تتسبب في تراجع إيرادات الأندية الأوروبية

المصدر: لندن - د ب أ

أكدت شركة "ديلويت" للخدمات المالية في تقريرها المنشور يوم الخميس أن الأندية الأوروبية عليها أن تتوقع تأثر إيراداتها بشكل كبير جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، رغم العديد من الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في موسم 2018 - 2019.

وأظهرت النسخة التاسعة والعشرين من التقرير السنوي لديلويت أن أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا سجلت إيرادات قياسية بقيمة 15 مليار يورو (17 مليار دولار) بزيادة قدرها 9 بالمئة، مقارنة بالعام السابق.

وتقدم الدوري الإسباني إلى المركز الثاني على حساب الدوري الألماني بعد زيادة إيراداته بإجمالي 300 مليون يورو.

ولا يزال الدوري الإنجليزي في الصدارة بإجمالي إيرادات (9ر5 مليار يورو) يليه الدوري الإسباني (4ر3 مليار يورو) ثم الدوري الألماني (بوندسليجا) في المركز الثالث (3ر3 مليار يورو) ويأتي الدوري الإيطالي في المركز الرابع (5ر2 مليار يورو) ثم يليه الدوري الفرنسي (9ر1 مليار يورو) . وبلغ إجمالي عائدات اللعبة في أوروبا لنفس الموسم 9ر28 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن عائدات البوندسليغا ارتفعت بإجمالي 177 مليون يورو، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى الزيادة التي طرأت على قيمة الحقوق الإعلامية والتي بلغت 6%.

وتوقعت ديلويت خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز إيرادات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (638 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني وإيرادات المباريات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى سيطرة يوفنتوس على حوالي نصف العائدات التجارية للدوري الإيطالي.

وواصل باريس سان جيرمان هيمنته حيث سيطر تقريبا على نصف إيرادات أندية الدوري الفرنسي بعيدا عن عائدات البث التلفزيوني.

وأكدت شركة "ديلويت" أن الصفقات القياسية في كرة القدم الأوروبية ستختفي في الوقت الحالي بسبب تبعات أزمة "كورونا" وتأثيراتها على اقتصاديات اللعبة والأندية.

وأوضحت، بالتزامن مع تقريرها السنوي عن الناحية المالية لكرة القدم وعائدات اللعبة، أن كرة القدم على مستوى قطاعي الاحتراف والهواية تواجه تحديات هائلة ووجودية في بعض الأحيان.

وقال شتيفان لودفيغ شريك ورئيس مجموعة "شبورت بزنس" في شركة ديلويت إن المشجعين سيلعبون دورا مهما بشكل خاص في المستقبل: لأنهم بالتأكيد العمود الفقري للنجاح الاقتصادي.

وأضاف: حماس المشجعين بشكل خاص يجعل كرة القدم المميزة منتجا جذابا لوسائل الإعلام والشركاء التجاريين من كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مباريات الأشباح المباريات التي تقام بدون جماهير توضح هذا بشكل هائل.