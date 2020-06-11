رابطة الدوري الإنجليزي تكشف حكام أول مباراتين بعد الاستئناف

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن طاقمي التحكيم اللذين سيتوليان مسؤولية مباراتي يوم الأربعاء المقبل، حيث تستأنف البطولة مجددا بعد توقف طويل منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الحكم أنتوني تايلور سيتولي إدارة مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال، إلى جانب طاقم مساعد يتكون من غاري بسويك وأدام نون بالإضافة إلى مارتن أتكينسون كحكم رابع، فيما يتولى ستيوارت أتويل مهمة حكم الفيديو المساعد (فار) ويعاونه ستيفان شيلد.

ويتولى الحكم مايكل أوليفير إدارة مباراة أستون فيلا مع ضيفه شيفيلد يونايتد حيث يعاونه كل من ستيوارت برت وسيمون بينيت وكريس كافانا كحكم رابع، فيما يتولى بول تيرني مسؤولية (فار) ويعاونه كونستاتين هاتزيكاداس.

وتستأنف مباريات الدوري الانجليزي يوم 17 يونيو الجاري بعد غياب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.