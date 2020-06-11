"فيفا" يقدم توصيات متعلقة بسوق الانتقالات في الفترة الحالية

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مزيدا من التوصيات بشأن سوق انتقالات اللاعبين في ظل تمديد فترة الموسم الحالي بسبب فترة التوقف التي تسببت فيها أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي وثيقة نشرها الفيفا يوم الخميس بعنوان "مزيد من إرشادات الفيفا بشأن مشاكل كرة القدم بسبب كوفيد 19" ، تناول الاتحاد أيضا موضوع انتقال اللاعب في أول يوليو.

وعن إمكانية حدوث تعارض في المصالح لدى انتقال اللاعب إلى ناد يتبع اتحادا وطنيا آخر ، ذكر الفيفا : "الفيفا يوصي بشدة بأن تكون الأولوية للنادي القديم ليستطيع اللاعب إنهاء موسمه المحلي مع فريقه الأصلي واستكمال المسابقات معه".

وأوصى الفيفا بأن يمدد النادي الأصلي مع اللاعب التعاقد حتى نهاية الموسم مع تأجيل تفعيل العقد مع النادي الجديد ولكنه وضع قيدا لها أيضا وأكد "للطرفين أيضا الحرية في تنفيذ العقد الجديد".

وبالنسبة للانتقال بين ناديين ينتميان لنفس الاتحاد الوطني في بلد تأجلت فيه بداية الموسم الجديد بسبب أزمة كورونا ، يوصي الفيفا بأن "يؤجل اللاعب والنادي الجديد بدء العقد الجديد حتى بداية الموسم المقبل".

وعلى سبيل المثال في الدوري الألماني (بوندسليغا) ، سيكون معنى هذا أنه لا يستطيع ألسكندر نوبل حارس المرمى الجديد لبايرن ميونخ خوض مباراة نهائي كأس ألمانيا مع بايرن أمام باير ليفركوزن في الرابع من يوليو المقبل حيث سيكون لا يزال مرتبطا بفريقه الحالي شالكه. ووقع نوبل على عقود انتقاله إلى بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بداية من الموسم المقبل.