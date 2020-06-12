بالوتيلي يرفع دعوى قضائية ضد بريشيا الإيطالي

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي رفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته المالية لدى نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، الذي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن بالوتيلي يسعى للحصول على راتب شهر مارس، والذي اتفقت أغلب الأندية مع لاعبيها على تعليقه في ظل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانتقد ماتيا جراساني محامي نادي بريشيا، تصرف اللاعب قائلا : أعتقد أن بالوتيلي هو لاعب كرة القدم الوحيد في مسابقات دوري الدرجة الأولى بأوروبا الذي أرسل إخطارا إلى ناديه للحصول على راتب شهر مارس كاملا.

وأضاف جراساني أن بالوتيلي أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني في ساعة متأخرة من المساء إلى النادي، عندما كانت مكاتبه مغلقة، ادعى فيها تعرضه للتمييز وعدم تمكنه من التدريب بالشكل المطلوب.

وكان تقرير إخباري قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن نادي بريشيا منع بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك لدى عودته قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية.

وجرى السماح لبالوتيلي بالتدريب بمفرده منذ يوم الأربعاء، حيث يستعد فريق بريشيا لاستئناف منافسات الموسم في 22 يونيو.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال بالوتيلي إنه يبدو أن جراساني يفضل المحاكمات في الصحف أكثر منها في قاعات المحاكم.

وأضاف: الحقيقة ستظهر. سأطلب من ماريو مراسلة جراساني بالبريد الإلكتروني في الصباح. المشكلة أنهم جعلوه يتدرب وحده في الساعة السابعة صباحا. وبالتالي كان من الطبيعي أن يكتب رسائل البريد الالكتروني بعد الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما عاد إلى منزله وأدرك أنه تعرض للتمييز.

وذكر نادي بريشيا أن بالوتيلي لم يتبع التعليمات التي ألزمت اللاعبين بأداء تدريبات فردية في منازلهم خلال فترة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا، وأبدى المدير الفني دييغو لوبيز تذمره بداعي أن اللاعب يفتقد الحماس.

وانضم بالوتيلي إلى بريشيا في أغسطس الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها في فرنسا، حيث لعب لفريقي نيس ومرسيليا.