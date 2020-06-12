تقارير: لشبونة ستحتضن البطولة المجمعة لدوري الأبطال

المصدر: لشبونة - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن العاصمة البرتغالية لشبونة ستحتضن البطولة المجمعة المنتظرة لحسم منافسات الأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تحتضن إحدى ولايات ألمانيا البطولة المجمعة للدوري الأوروبي.

وجاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية مساء الخميس، وكذلك شبكة "سكاي سبورتس"، وقد أشارتا إلى أن المباريات الأربع المتبقية من جولة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، ستقام يومي الثامن والتاسع من أغسطس في لشبونة.

وبعدها تحسم باقي أدوار البطولة عبر بطولة مجمعة من جولة واحدة في العاصمة البرتغالية، على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 23 أغسطس.

ولم يصدر أي تأكيد من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بينما ينتظر إعلان القرار عقب اجتماع لجنته التنفيذية في 17 يونيو الجاري.

وأضافت صحيفة "بيلد" أن بطولة مجمعة لحسم الأدوار المتبقية من الدوري الأوروبي، ستقام في ألمانيا بولاية شمال الراين-فيستفاليا وذلك في مدن كولونيا ودوسلدورف وجلسنكيرشن ودويسبورغ.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة فرق ألمانية لا تزال تتنافس في الدوري الأوروبي، وهي باير ليفركوزن وفولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت.

ويأتي التغيير المنتظر في نظام ومواعيد المنافسات الأوروبية هذا الموسم بسبب فترة التوقف الطويلة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).