جزائية متأخرة تحرم فالنسيا من هزيمة ليفانتي

تعادل فالنسيا مع ضيفه ليفانتي 1 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رودريغو مورينو هدف التقدم لفالنسيا في الدقيقة 89 وتعادل غونزالو ميليرو لليفانتي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لفالنسيا، بعد لجوء الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، الأول لكارلوس سولير في الدقيقة 28 ، والثاني لمختار دياكابي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. كما شهدت المباراة تعرض روجر مارتي لاعب ليفانتي للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت منافسات الدوري الإسباني، عادت مجددا يوم الخميس، بمواجهة فاز خلالها إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس 2 - صفر، بعد توقف طويل منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس