رحيل كافاني وسيلفا عن باريس نهاية الموسم

أكد ليوناردو مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان يوم السبت رحيل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني والمدافع البرازيلي تياغو سيلفا عن صفوف بطل الدوري الفرنسي هذا الصيف.

وينتهي عقد اللاعبين بنهاية الشهر الجاري لكنهما سيبقيان مع الفريق حتى نهاية الموسم، حيث تأهل سان جيرمان لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" عن ليوناردو قوله، "دائما تتسائل هل من الأفضل الاستمرار في نفس المسار سويا؟، أو هل من الأفضل تجنب ذلك؟، كانت رحلة رائعة لكننا وصلنا لنهايتها، كان علينا اتخاذ قرارا عقلانيا، على المستوى المالي وكذلك لإعطاء الفرصة للأجيال القادمة للظهور".

وأشار "ربما نكون مخطئين لا أعلم، لا توجد لحظة مثالية، دوري أبطال أوروبا لازال على اللائحة والخطة تستهدف البقاء في المسابقة معهما حتى نهاية اغسطس".