فياريال يخطف نقاط سلتا فيغو بصعوبة

عاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فياريال بفوزه إلى لاعب وسط مانو تريغيروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني عشر لفياريال هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع رصيده إلى 41 نقطة مستعيدا المركز الثامن بفارق الأهداف من غرناطة الفائز على خيتافي 2-1 يوم الجمعة، فيما مني سلتا فيغو بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والأولى في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلعب لاحقا أيضا ريال مايوركا مع برشلونة، وتختتم المرحلة يوم الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع إيبار، وريال سوسييداد مع أوساسونا.