لوريس: الوصول إلى نهائي دوري الأبطال أرهق لاعبي توتنهام

اعتبر هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير يوم السبت أن مسيرة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "أرهقت اللاعبين" للغاية في نهاية الموسم الماضي، ولم يكن لدى الفريق الوقت الكافي للتعافي قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وقال الحارس الفرنسي إن توتنهام، الذي خسر 2-0 أمام ليفربول في أول نهائي له في دوري الأبطال في يونيو العام الماضي، قدم أداء تجاوز التوقعات على مدى السنوات القليلة الماضية وهذا أثر سلبا على اللاعبين.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن لوريس (33 عاماً) قوله: هناك خطورة عندما تقدم أكثر من إمكانياتك وقدراتك. الموسم الماضي كانت مسيرتنا مذهلة في دوري الأبطال وأنهينا الموسم مرهقين للغاية، ولم يكن هناك أي وقت للتعافي من الموسم الماضي قبل بدء الموسم الجديد. ربما يكون ذلك من عواقب اللعب أربع سنوات متواصلة مع بذل جهد كبير للمنافسة مع الأندية الكبيرة، كما توجد الكثير من التراكمات وخلال موسم واحد لا يمكن أن تسيطر على كل شيء. يمكن أن يحدث ذلك.



وبعد إنهاء آخر أربعة مواسم بين المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، يحتل توتنهام حاليا المركز الثامن وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال قبل توقف الموسم في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وسيستأنف النادي اللندني الدوري أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يوم الجمعة المقبل، وأضاف لوريس: نحن جاهزون بشكل أو بآخر وهذا فارق كبير. لم نكن محظوظين تماما بإصابة العديد من اللاعبين. هذا أثر علينا كثيرا. لذلك استئناف الدوري بمثابة موسم جديد سينطلق.