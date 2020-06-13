هالاند يؤجل حسم بايرن للقب الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند انتصاراً بشق الأنفس وتغلب على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف جاء متأخراً في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.



ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يلتقي لاحقاً مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.