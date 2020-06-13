8 ملايين مشاهد تابعوا عودة كرة القدم الإيطالية

تابع أكثر من ثمانية ملايين مُشاهد المباراة التي جمعت يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الجمعة على قناة "راي أونو"، لتكون نسبة المشاهدة الأعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في البلاد، وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية السبت.

وكانت تلك المباراة الأولى في إيطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في التاسع من مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعندما منح وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف كرة القدم، شدد على أن تنطلق بالمباريات المتبقية من مسابقة الكأس، لأنها تُبث مجانا عبر شاشة التلفزيون وبالتالي سيتمكن عدد أكبر من الناس من مشاهدتها.

وتابع ما يقارب 8,3 مليون مشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وضيفه ميلان وعبر على إثرها الأول إلى النهائي "الذهاب انتهى بالتعادل 1-1" على قناة "راي أونو"، القناة الرئيسية لمجموعة "راي"، أي ما يقارب 34 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الإيطالية في الوقت ذاته.