الرابطة تهدد "مشجع ميسي" باللجوء إلى القضاء

أكدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنها ستسعى لتقديم مشجع للمحاكمة بعدما اقتحم أرض الملعب خلال مباراة بين برشلونة وريال مايوركا في ملعب الأخير يوم السبت من أجل التقاط صورة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب بطل إسبانيا.

ورغم الإجراءات الأمنية والصحية المشددة نجح المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل الرقم 10 وعليه اسم ميسي في الوصول إلى الملعب في بداية الشوط الثاني للمباراة الي أقيمت بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19.



وقالت الرابطة في بيان يوم الأحد: دخل المشجع إلى أرض الملعب دون أي إذن وخالف الإجراءات الوقائية الصحية كما انه لم يمتثل لأوامر الطواقم الأمنية، وتود الرابطة أيضا أن تعبر عن استنكارها المطلق لمثل هذا السلوك الذي يعرض صحة الآخرين للخطر كما أنه يسيء إلى نزاهة البطولة.



وبعد سيطرة أفراد الشرطة وطواقم الأمن عليه قال المشجع وهو فرنسي يقيم في مايوركا لإذاعة محلية إنه تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه مترين ليدخل الاستاد قبيل نهاية الشوط الأول، وأضاف: خططت لذلك منذ علمت بإقامة المباراة، أردت التقاط صورة مع ميسي ومقابلته لأنه مثلي الأعلى.

وقال نادي مايوركا الذي أقيمت المباراة على ملعبه إنه يحقق في كيفية تمكن المشجع من الوصول إلى الملعب رغم كل الإجراءات المتخذة.