باريس يقرر الإبقاء على مدربه الألماني توخيل

قرر نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الإبقاء على توماس توخيل مدربا للفريق بصرف النظر عن موقف الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال ليوناردو مدير الكرة في سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة "لي جورنال دي ديمونش" يوم الأحد: عقده ممتد لعام أخر وسيكون جالسا على مقعد المدرب الموسم المقبل، يقوم بمهمة جيدة، النتائج جيدة".



ويتولى توخيل تدريب سان جيرمان منذ 2018 بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري، إذ سيطر الفريق على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة لكنه لم ينجح بعد في الفوز بدوري الأبطال، بعد خروجه مرتين متتاليتين من دور ثمن النهائي.



وبلغ سان جيرمان دور الثمانية لدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، الفريق السابق لتوخيل، قبل أن تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في إيقاف النشاط الكروي.



ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الأوروبي يوم الأربعاء المقبل كيفية استكمال البطولة القارية ، وسط تكهنات بشأن إمكانية تحويلها لبطولة مصغرة تقام في أغسطس المقبل.