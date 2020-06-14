بلباو يتعادل مع أتلتيكو مدريد ويبقيه في المركز السادس

تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله إيكر مونياين في الدقيقة 37 بعدما سدد كرة اصطدمت بالغاني توماس بارتي، لكن أتلتيكو مدريد تعادل بعد دقيقتين فقط عن طريق دييغو كوستا.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، لكنه بقي في المركز السادس، متأخراً بفارق الأهداف عن سوسيداد الذي سيلعب لاحقاً مع أوساسونا، وخيتافي في المركز الخامس، أما بلباو فزاد رصيده النقطي إلى 38 في المركز العاشر.



وهذا التعادل هو الثالث عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في أربع، فيما أصبح هذا التعادل هو الحادي عشر لبلباو مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في 8.