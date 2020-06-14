تبرئة لاعب تشيلسي من تهمة الاغتصاب

كشف كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الشرطة أكدت أنها لن تتخذ المزيد من الإجراءات ضده بعد اتهامات مزعومة بالاغتصاب.



وذكرت صحيفة "الصن" أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما اعتقل في 17 مايو بعد شجار مع امرأة، تعرف عليها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.



وكتب هودسون-أودوي في حسابه على "تويتر": التزمت الصمت وساعدت الشرطة طيلة التحقيقات، لأنني كنت أعرف أن اليوم الذي سيتم فيه تبرئتي سيأتي قريبا، وبعد تحقيق شامل، أكدت الشرطة الآن أنها لن تتخذ إجراءات إضافية.



وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان مقتضب مساء يوم السبت: تم اعتقال رجل يوم الأحد 17 مايو بعد مزاعم اغتصاب وأطلق سراحه بدون اتخاذ إجراءات إضافية.