ريال مدريد يهزم إيبار ويواصل مطاردة برشلونة

واصل فريق ريال مدريد مطاردته لغريمه التقليدي برشلونة، على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما قلص الفارق بينهما إلى نقطتين عقب فوزه على إيبار 3 - 1 يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.



وأنهى الريال الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها توني كروس في الدقيقة الرابعة، وسيرخيو راموس في الدقيقة 30، ومارسيلو في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني، سجل بيدرو ليون هدف تقليص الفارق لإيبار في الدقيقة 60.



ورفع الريال رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر، والذي تغلب على مايوركا يوم السبت برباعية نظيفة، فيما توقف رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.



وهذا الفوز هو السابع عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الخامسة عشر لإيبار في الدوري مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ست.