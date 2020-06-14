سيتيين: راضٍ عن أداء برشلونة أمام مايوركا

أعرب كيكي سيتيين المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته البالغة بالفوز العريض لفريقه على ريال مايوركا بأربعة أهداف في أول مباراة له بعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال سيتيين في تصريحات صحفية عقب المباراة: لعبنا بشكل جيد في أغلب فترات المباراة، والحقيقة أنني أشعر بالرضا على ما قدمه اللاعبون. وأضاف: لم نقدم كل ما بوسعنا لكنها بداية جيدة في هذه الأوقات العصيبة، الفوز في مثل تلك المباريات أمر مهم للغاية.



وتقدم برشلونة بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية، وأضاف مارتن بريثويت الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم سجل خوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يحرز ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى خمس نقاط، علما بأن مدريد سيلعب مباراته مساء يوم الأحد أمام إيبار.