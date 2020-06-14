ليفركوزن وشالكه يتعثران بالتعادل

قلب باير ليفركوزن تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع مستضيفه شالكه يوم الأحد ويحافظ على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية ويواصل مسيرته نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 57 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الخامس بينما حقق شالكه رقما سلبيا بفشله في الفوز للمباراة 13 على التوالي في الدوري.

واجتهد صاحب الأرض وافتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 51 نفذها القائد دانييل كاليجيوري بنجاح. لكن الأداء تراجع على الفور وحصل ليفركوزن على مساحات كبيرة. وأتى ضغط الفريق الضيف ثماره عندما حول خوان ميراندا مدافع شالكه تمريرة فيندل العرضية في مرماه.

وكاد ليفركوزن أن يهز الشباك مجددا عبر لوكاس ألاريو وتشارلز أرانغيز مع تراجع شالكه، الذي بقي في المركز التاسع، تماما. ويمكن أن يحصد بايرن ميونيخ اللقب بعد غد الثلاثاء لو انتصر في ملعب فيردر بريمن. ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني وله 66 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر.