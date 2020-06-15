الدنمارك تسمح بحضور 500 مشجع في ديربي كوبنهاغن

أعلنت الشرطة الدنماركية واتحاد كرة القدم يوم الاثنين أنه سيجري السماح لأكثر من 500 مشجع للحضور في المدرجات في ثلاث مباريات بمسابقة الدوري، منها مباراة ديربي العاصمة كوبنهاغن بين فريقي كوبنهاغن وبروندبي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات اختبار تخفيف القيود التي فرضت على التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". وتتضمن تلك المباريات، المواجهة المقررة يوم الأحد المقبل بين الجارين بروندبي وكوبنهاغن، كما تتضمن مباراتين أخريين بالدوري.



وقال أوفي ستورملي أحد مسؤولي الشرطة: أولا وقبل كل شيء، يجب القيام بذلك وفقا لشروط الأمن والسلامة. لهذا السبب تشارك السلطات الصحية معنا في هذا الأمر.



ويبلغ الحد الأقصى لعدد المشجعين المسموح به للتواجد بمقاعد المدرجات 500 مشجع، علما أن القيود تحظر أي تجمعات عامة لأكثر من 50 شخصا، وفي هذه المباريات الثلاث، لم يجر الإعلان عن العدد الذي سيسمح به لكن نادي بروندبي يتوقع حضور ما يترواح بين 2500 و3000 مشجع.



وقال لارس بو جيبسين الرئيس التنفيذي لنادي كوبنهاغن: إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى الحالة الطبيعية لكرة القدم الدنماركية.