بايرن يحتاج إلى الفوز على بريمن للحصول على لقب الدوري

يحتاج بايرن ميونخ إلى فوز واحد لضمان لقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وقد يحقق مبتغاه أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء.

وقال هانز فليك مدرب بايرن الذي تولى المهمة منتصف الموسم، ويقدم مع الفرق مستويات مميزة، يوم الاثنين: هدفنا هو الفوز بهذه المباراة أيضا في بريمن ونود حسم اللقب ومواصلة سلسلة انتصاراتنا.

وفاز بايرن، الذي وصل إلى نهائي كأس ألمانيا أيضا، في آخر عشر مباريات بالدوري وهزم بروسيا مونشنغلادباخ 2-1 ليحافظ على فارق سبع نقاط مع بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ثلاث مباريات بالموسم.

وفي المقابل، لا ينوي فيردر البطل السابق، الذي استمر في دوري الأضواء أكثر من أي فريق آخر، الاستسلام في مواجهة بايرن، وبعد فوزه الساحق 5-1 على بادربورن متذيل الترتيب تساوى فيردر مع فورتونا دوسلدورف في مركز ملحق الصعود ويتمسك بفرصة تجنب الهبوط للمرة الثانية في 40 عاما.



وفاز فيردر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات، وقال مدربه فلوريان كوفيلت: الأسابيع الماضية كانت شاقة وأظهرنا قدرتنا على التعامل مع الضغوط لكننا لم نحقق هدفنا حتى الآن.