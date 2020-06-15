بطل الدوري الألماني يبدأ إجراءات إعلان إفلاسه

أعلن نادي كايزر سلاوترن، بطل ألمانيا أربع مرات والمتوج مرتين بلقب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أنه تقدم بطلب لإعلان الإفلاس الطوعي، وسط معاناته من أزمة مالية.



وقال سورين أوليفر فويغت الرئيس التنفيذي للنادي، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، في بيان: الهدف من العملية هو العودة بسرعة للاستقرار الاقتصادي. مشيراً إلى أن القرار لم يتخذ بتسرع، وإنما سيمنح النادي فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل ديون بلغت 24 مليون يورو، كما أنه يحتاج إلى مبلغ 15 مليون يورو للحصول على رخصة اللعب في الموسم المقبل.

وتوج كايزر سلاوترن بلقب البوندسليغا في عامي 1991 و1998، وكان آخر صعود له إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2010، وأنهى الموسم بالمركز السابع بالدوري عام 2011 ، إلا أنه هبط بعدها مباشرة إلى الدرجة الثانية، وبعد أعوام فشل خلالها في الصعود مجددا بفوارق ضئيلة في النقاط، هبط الفريق للدرجة الثالثة عام 2018.

ومر كثير من نجوم كرة القدم عبر محطة كايزرسلاوترن، إذ لعب لمصلحته النجم الألماني مايكل بالاك، وميروسلاف كلوزه بطل كأس العالم 2014 مع ألمانيا وكبير هدافي المونديال عبر التاريخ، بالإضافة إلى حارس منتخب أستراليا السابق مارك شوارزر والنجم المصري السابق هاني رمزي.