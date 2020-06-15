راشفورد يطلق حملة لتوفير وجبات غذائية للأطفال

حث ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم الحكومة على دعم حملته لتوفير وجبات غذائية مجانية للأطفال خلال فترة العزل العام وغلق المدارس.

ولعب راشفورد (22 عاماً) دورا بارزا خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في زيادة التوعية وتمويل العائلات التي تعاني لتوفير الغذاء للأطفال.

وتعاون راشفورد مع مؤسسة "فير شير" البريطانية الخيرية للمساعدة في زيادة الدعم إلى 20 مليون جنيه إسترليني لتوفير الوجبات داخل البلاد. وطالب الحكومة بمواصلة دعم الأطفال بالوجبات المدرسية.



وكتب عبر "تويتر": في العائلة كنا نعتمد على الإفطار في الأندية ووجبات المدارس المجانية ومبادرات الجيران والمدربين، هل تعرفون كم يتطلب من الشجاعة أن يقول رجل ناضج إنه لا يمكنه التعامل مع متطلبات عائلته ولا يمكنه أن يدعمها؟ الرجال والنساء ورعاة الأطفال بحاجة إلى مساعدتنا ونحن لا ننصت إليهم.

ويستفيد 1.3 مليون طفل من الوجبات المجانية في مدارس إنجلترا لكن راشفورد قال إن ربع العدد لم يحصل على أي دعم منذ غلق المدارس بسبب الوباء.