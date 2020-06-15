سوسييداد ينجو من الخسارة أمام أوساسونا

اكتفى ريال سوسيداد الساعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1 بملعبه مع أوساسونا اليوم الأحد في مباراته الأولى بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب أزمة كوفيد-19.

وسجل ميكل أويارزابال لسوسيداد ليلغي تقدم الضيوف عن طريق أدريان لوبيز من ركلة جزاء في الشوط الأول ويظل الفريق القادم من إقليم الباسك في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة واحدة عن خيتافي صاحب المركز الخامس الذي ينافس أيضا على آخر بطاقات التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وخسر خيتافي 2-1 أمام مستضيفه غرناطة يوم الجمعة لكن سوسيداد فشل في استغلال تعثر منافسه وافتقر للإلهام في غياب الجماهير التي تصنع أجواء حماسية. وبهذه النتيجة بقي أوساسونا في المركز 11 برصيد 35 نقطة.