سيتيين "حائر" بشأن سواريز.. ويدافع عن غريزمان

لم يقرر كيكي سيتيين مدرب برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين ما إذا كان مهاجمه لويس سواريز جاهزا للعودة للتشكيلة الأساسية لفريقه عندما يستضيف ليغانيس يوم الثلاثاء.



ودفع سيتيين بليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ومارتن بريثويت، المنضم في فبراير الماضي، في الفوز 4-0 على ملعب ريال مايوركا يوم السبت الماضي، بينما شارك سواريز، العائد من الإصابة، كبديل لمدة نصف ساعة في الشوط الثاني.



وكان من المقرر أن يغيب سواريز، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، عن معظم مباريات الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يناير الماضي قبل توقف الموسم في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال سيتيين للصحافيين في مؤتمر صحافي افتراضي: لم أقرر بعد ما إذا كان سيبدأ سواريز المباراة. يجب أن نكون حذرين للغاية. من الطبيعي التعرض لإصابات عضلية بعد الغياب لفترة طويلة للإصابة.



وواجه الفرنسي أنطوان غريزمان بطل كأس العالم والمنتقل مطلع الموسم إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد الكثير من الانتقادات، لكن سيتيين دافع عنه قائلاً: غريزمان خاض معظم مباريات الموسم، وسيستمر أنطوان في لعب دور قيادي فهو لاعب مهم، وباستثناء حالات محددة للغاية لا أعتبر اللاعبين أساسيين أو بدلاء، أريد مشاركة الجميع، في لاعب ممكن أن يجلس على مقاعد البدلاء في بداية أي مباراة.



وأشار سيتيين إلى أن سياسة التناوب ستكون عاملا مهما حيث ستؤدي كثرة المباريات إلى إرهاق اللاعبين. وأضاف: الفكرة هي إجراء التغييرات وستكون هناك تغييرات مع توالي المباريات. سنرى تأثير الإرهاق على اللاعبين. مهمتي هي محاولة أن أجعل اللاعبين في أفضل حال في نهاية الموسم دون أن يتأثر الأداء من كثرة المباريات.



ويتصدر برشلونة المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل عشر جولات على نهاية الدوري الإسباني.