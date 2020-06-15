كاسياس ينسحب من انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

تخلى إيكر كاسياس حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا وبطل العالم عام 2010 عن فكرة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة بسبب الوضع الذي ولّده وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده.

ونشر كاسياس (39 عاماً) على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: أود أن أعلن أنني قررت عدم الترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في الاتحاد، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي في بلدنا، ما يعني أن الانتخابات تأتي في المرتبة الثانية.

وأضاف كاسياس: في المجالات الرياضية والاتحادية، نحتاج إلى التركيز على كيفية مساعدة اللاعبين والأندية والمسابقات. والانتخابات لن تؤدي إلا لاجبارنا على تركيز جهودنا على شيء ليس ضروريا اليوم.

ويأتي إعلان حارس مرمى ريال مدريد السابق (1999-2015)، والحالي لنادي بورتو البرتغالي، ليفتح الطريق أمام رئيس الاتحاد الحالي لويس روبياليس لإعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 أغسطس.

وتعرّض كاسياس لأزمة قلبية في مايو 2019، لكنه لم يعلن رسميا أن كان سيعلّق قفازاته أم لا، علما أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين.