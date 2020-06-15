لاعبو الدوري الأسترالي يوافقون على استئناف المسابقة

يستعد الدوري الأسترالي لكرة القدم لاستئناف منافساته بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ توصلت رابطة الدوري ورابطة اللاعبين واتحاد كرة القدم لاتفاق في هذا الصدد.



وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالي يوم الاثنين أود أن أشكر اللاعبين والأندية على التزامهم باستئناف موسم 2019 -2020 من الدوري الأسترالي، إنها فترة مليئة بالتحديات وأود الاعتراف بروح القيادة التي أظهرها الجميع لضمان قدرة مشجعينا الأوفياء في جميع أنحاء أستراليا على مشاهدة فرقهم المفضلة تعود للعمل مجددا.



ووافق اللاعبون على استقطاع جزء من رواتبهم في الأشهر الثلاثة المتبقية من الموسم ، بحسب جونسون الذي أشار أيضا إلى أن الموسم قد يستمر حتى نهايته بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب الجائحة.



ويتبقى 27 مباراة على نهاية الموسم بجانب المباريات الخمس في نهائي المسابقة، حيث ينبغي خوض تلك المباريات في غضون 28 يوما، وسيتم إخضاع اللاعبين لاختبارات الكشف عن كورونا قبل السماح لهم بالعودة إلى التدريبات واستئناف اللعب.