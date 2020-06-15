مدرب بادربورن يطالب لاعبيه بـ"هبوط مشرف"

طالب شتيفن بومغارت المدير الفني لفريق بادربورن الألماني لكرة القدم، لاعبي الفريق بكتابة نهاية مشرفة لمشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى قبل الهبوط المنتظر إلى الدرجة الثانية.



وقال بومغارت صباح يوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة، إنه ينتظر من الفريق استعراض الشخصية وتقديم أفضل ما لديه في كل من المباريات الثلاث المتبقية. وأضاف: لا نريد الاستسلام، وإنما نتطلع إلى إنهاء الموسم ورؤوسنا مرفوعة.



وقبل ثلاث مراحل فقط من النهاية، يحتل بادربورن المركز الثامن عشر الأخير بفارق 8 نقاط خلف فورتونا دوسلدورف وفيردر بريمن، وقد بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية، وقد يُحسم هبوط الفريق عبر المرحلة الثانية والثلاثين التي تنطلق منافساتها يوم الثلاثاء وتشهد مواجهته مع يونيون برلين.