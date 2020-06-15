مدرب شيفيلد يؤكد عزم فريقه مواصلة عروضه الجيدة

أكد كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه عازم على تقديم عرض جيد لدى استئناف منافسات الدوري الممتاز عندما يلاقي أستون فيلا بعد توقفه لمدة 3 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال وايلدر في مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين: المباراة الأولى بعد العودة ستكون مختلفة قليلا، نتفهم حجم هذه المباراة والتغطية التي ستحظى بها. لا يمكن إنكار حقيقة أن مباراة أستون فيلا وشيفيلد، كانت من مواجهات دوري البطولة الإنجليزية في العام الماضي، وربما تحتل المركز السابع أو الثامن في قائمة أهم مباريات اليوم.



وتابع: لكنها الآن ستقام في الساعة السادسة مساء وستحظى بتغطية تلفزيونية وعالمية. نريد أن نقدم عرضا جيدا. اللاعبون سيسعون بالطبع للأداء بشكل جيد ونحن في النادي نتطلع إلى ذلك.



ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع، بعد أن قدم عروضا جيدة بعد عودته للدوري الممتاز، بينما يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز.