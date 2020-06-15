هدف عكسي ينقذ ليفانتي من الخسارة أمام إشبيلية

فرط إشبيلية في فوز في المتناول على مضيفه ليفانتي وسقط في فخ التعادل 1-1 الاثنين في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل أربعة أيام على استضافة برشلونة المتصدر في قمة المرحلة المقبلة.

وكان إشبيلية في طريقه إلى تحقيق فوز ثمين وهو الثاني على التوالي بعد الأول الذي حققه الخميس على جاره ريال بيتيس 2-صفر الخميس في المرحلة الأولى عقب استئناف منافسات الليغا المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الهولندي لوك دي يونغ منذ الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل للضيوف بفضل النيران الصديقة.

واكتفى إشبيلية بنقطة واحدة ضمن بها بقاءه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع والذي يحل ضيفا على أوساسونا الأربعاء.