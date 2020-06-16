الاتحاد البرتغالي يمدد عقد سانتوس إلى 2024

المصدر: لشبونة - أ ف ب

جدد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس الذي قاده الى إحراز كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية العام الماضي، حتى عام 2024 كما أعلن الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان : العقد الذي يربط الاتحاد البرتغالي بفرناندو سانتوس وجهازه الفني سيستمر حتى عام 2024.

وأضاف البيان : خلال هذه الفترة، سيقود المدرب الوطني المنتخب في نهائيات كأس أوروبا 2020 (تأجلت الى صيف 2021)، في التصفيات المؤهلة الى النسخة الثانية من دوري الأمم حيث سيدافع عن اللقبين اللذين حققتهما البرتغال بالإضافة الى خوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، ودوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا 2024.

واستلم سانتوس تدريب منتخب البرتغال في سبتمبر عام 2014 ونجح في قيادته إلى احراز باكورة ألقابه الكبيرة بفوزه على فرنسا 1-صفر بعد التمديد الدولة المضيفة لكأس أوروبا 2016.

وأشار الاتحاد إلى أن سانتوس الذي قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ المنتخب.

ويملك سانتوس (65 عاما) ميزة اشرافه على أبرز ثلاثة فرق في البرتغال وهي بورتو وبنفيكا وسبورتينغ لشبونة، كما درب فرق أيك اثينا وباناثينايكوس وباوك سالونيك بالإضافة إلى منتخب اليونان اعتبارا من عام 2010 ونجح في قيادته إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2012، ثم ثمن نهائي مونديال البرازيل عام 2014.

