رئيس ليفركوزن: مستقبل كاي هافيرتز مع النادي "غامض"

قال فيرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن مستقبل كاي هافيرتز صانع ألعاب الفريق، لا يزال غامضا، رغم أن اللاعب أصبح واحدا من أكثر الأسماء التي يدور الحديث عنها في كرة القدم في الوقت الحالي.

وأضاف كارو في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر": علينا أن نحاول التوصل إلى حل نوفق من خلاله بين رغبات اللاعب ورغباتنا. ففي الوقت الحالي، لا يمكن لأحد الجزم بما سيحدث.

ومن المفترض أن يستمر عقد الموهوب هافيرتز (21 عاماً) مع باير ليفركوزن حتى عام 2022. وقال كارو: أرى أن أندية عديدة مهتمة بهافيرتز، كاي معنا منذ عشرة أعوام. وأتفهم رغبة اللاعب في اتخاذ الخطوة المقبلة بمسيرته في مرحلة ما من المستقبل القريب.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفركوزن يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن هافيرتز، وقد ارتبط اسم اللاعب بأندية ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.