فافر يعترف بإمكانية انتقال سانشو من دورتموند

اعترف السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأن الجناح الإنجليزي جادون سانشو ربما يكون ضمن اللاعبين المغادرين للفريق هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء، أن أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في إنجلترا، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، مهتمة بضم اللاعب الدولي الإنجليزي.

وقال فافر ردا على سؤال حول مستقبل سانشو والمغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد: بالطبع هناك لاعبون سيرحلون، نحن نأمل في بقائهم، لكن من الممكن أيضا أن يغادروا.

وأضاف: تتحدثون عن اثنين من اللاعبين الذين لا نعرف بالفعل ماذا سيحدث بشأنهم، ربما يستمران معنا، هذا واضح، وسيكون أمرا جيدا بالنسبة لي. وسنرى ماذا سنفعل في الدفاع وخط الوسط والهجوم.



ولا يزال عقد سانشو مع بوروسيا دورتموند مستمرا لمدة عامين، ومن غير المرجح أن يوقع على عقد جديد، فيما سيستلم ناديه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي، نسبة 15% من أي صفقة يبرمها النادي الألماني لانتقاله.