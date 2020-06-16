فياريال يعبر مايوركا.. وإسبانيول يتعادل مع خيتافي

المصدر: مدريد - د ب أ

ضاعف فريق فياريال من محنة ضيفه ريال مايوركا وتغلب عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إسبانيول مع مضيفه خيتافي سلبيا.

ويدين فياريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس باكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، فيما رفع فياريال رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فشل خيتافي في احتلال المركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، بعدما تعادل مع ضيفه إسبانيول سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأكمل فريق إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد بيرناردو إيسبينوسا.

ورفع خيتافي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة ليقفز من المركز الأخير إلى قبل الأخير.