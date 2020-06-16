فينيتسيا الإيطالي يدخل "العزل" بعد إصابة لاعبه بكورونا

كشف نادي فينيتسيا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه أوقف تدريباته بعد اكتشاف عينة "كوفيد-19" إيجابية لأحد لاعبيه، مشيراً إلى أن بقية اللاعبين دخلوا العزل الصحي.



وأوضح فينيتسيا، الذي كان يستعد لزيارة بوردينوني يوم السبت في أول مباراة له بعد توقف الموسم لمدة ثلاثة أشهر خلال الجائحة، أنه اكتشف الحالة خلال الجولة الخامسة من فحوص اللاعبين، وأضاف النادي: دخل الفريق العزل الصحي بعد نتائج آخر فحوص في انتظار المزيد من التعليمات من السلطات.



ومن المنتظر عودة منافسات دوري الدرجة الثانية في إيطاليا الأربعاء بمباراة بين أسكولي وكريمونيزي المؤجلة من 22 فبراير بعد ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا مقر كريمونيزي.



وعادت مباريات كرة القدم الإيطالية يوم الجمعة الماضي بمواجهة في الكأس بين يوفنتوس وميلان. التي بلغ فيها الأول المباراة النهائية.