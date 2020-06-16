لايبزيغ يرفض التعليق حول غياب فيرنر عن القائمة الأوروبية

رفض نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء التعليق على ما ذكرته تقارير إعلامية حول عدم مشاركة المهاجم تيمو فيرنر، المرشح للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، ضمن قائمة الفريق الألماني في ما تبقى من مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويُتوقع بشكل كبير أن ينتقل المهاجم الدولي الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي، والإعلان عن إبرام الصفقة قريبا، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فيرنر سيكون مرتبطا بالفعل بعقد مع تشيلسي في أغسطس المقبل، رغم حقيقة أن موسم 2019 - 2020 لن يكون قد انتهى فعليا.

ويعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا مهما يوم الأربعاء، إذ يأمل في وضع خطة لاستئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، عقب النهاية المتأخرة لمسابقات الدوري المحلية في أوروبا، وذلك بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان لايبزيغ قد تأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما اقترب تشيلسي من الخروج عقب خسارته صفر - 3 أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر.

وتختتم منافسات الدوري الألماني يوم 27 يونيو الجاري، بينما تستمر منافسات الدوري الإنجليزي حتى نهاية يوليو المقبل.