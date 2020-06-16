مانشستر سيتي يرتدي قميصاً جديداً أمام أرسنال

سيرتدي مانشستر سيتي قميصا خاصا للترويج لصندوق مساعدات لمكافحة مرض كوفيد-19 ترعاه مجموعة سيتي لكرة القدم عندما يستأنف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أرسنال يوم الأربعاء.

وسيحمل قميص سيتي شعار "عطاء المواطنين من أجل التعافي" بدلا من شعار الشريك الدائم خطوط الاتحاد الجوية والتي تبرعت بالمساحة الإعلانية لإطلاق حملة مساعدة المجتمعات في النهوض.

وتبرعت مجموعة سيتي، التي تملك ثمانية أندية أخرى حول العالم، بمليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) لفرق الطوارئ العالمية لمواجهة الوباء.

وتأمل المجموعة في إضافة مزيد من الدعم عبر المبادرة الجديدة من خلال مساهمات الأندية والأطقم والمدربين والجماهير والشركاء، وتهدف المبادرة لدعم تسعة مشاريع بالقرب من أندية المجموعة.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان : عمال العالم في الصفوف الأمامية قاوموا على نحو تاريخي التهديد الفوري لكوفيد-19".