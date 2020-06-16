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مونشنغلادباخ ينعش آمال التأهل إلى الأبطال بثلاثية في فولفسبورغ

المصدر: برلين - د ب أ
مونشنغلادباخ في لقاء سابق
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استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ مذاق الانتصارات من جديد وأنعش أماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه فولفسبورغ 3 - صفر يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما جوناس هوفمان في الدقيقتين 11 و30 ثم أضاف لارس ستيندل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 65.

ونفض مونشنغلادباخ غبار الهزيمة في مباراتيه الماضيتين أمام فربيورغ صفر - 1 وبايرن ميونخ 1 - 2، وحصد النقاط الثلاث أمام مونشنغلادباخ لينتزع المركز الرابع بجدول المسابقة من باير ليفركوزن، الذي يخوض مباراته في المرحلة الأربعاء أمام كولون.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 59 نقطة متفوقا بفارق نقطتين أمام ليفركوزن الذي تراجع للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السادس.

كلمات دالّة

#الدوري الألماني, #مونشنغلادباخ, #فولفسبورغ

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