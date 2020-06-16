وايلدر يحلم بكتابة التاريخ مع شيفيلد يونايتد

حطم شيفيلد يونايتد التوقعات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويأمل مدربه كريس وايلدر أن يملك الفريق الطاقة الكافية ليجعل موسمه خالدا في الذاكرة بالتأهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.



وكان شيفيلد مرشحا للهبوط عقب صعوده للأضواء الموسم الماضي لكنه حافظ على ثباته وارتقى للمركز السابع، وسيستكمل مشواره هذا الموسم بمواجهة أستون فيلا المهدد

بالهبوط يوم الأربعاء بعد ثلاثة أشهر من توقف الموسم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال وايلدر (45 عاماً) لصحيفة "التايمز": يجب أن نتأكد من احتفاظنا ببعض الوقود مع بعض الحظ ونأمل في تحويل موسم رائع إلى خالد، صحيح أن ثلاثة أشهر بدون كرة قدم أمر شاق على المستوى الشخصي. كان كابوسا‭ ‬لأنني أعمل بالتدريب منذ 20 عاما وألعب الكرة منذ سن 16 لذا كانت فترة صعبة.



وتابع: رسالتنا إلى اللاعبين أنها مجرد وقفة ويجب أن نصعد الجبل ولا نريد السقوط، وحافظ اللاعبون على حالة جيدة.