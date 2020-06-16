18 مليون يورو للاعبي لاتسيو مقابل الفوز بالدوري

رصد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو مكافآت بقيمة 18مليون يورو للاعبيه، بحال إحرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي تستأنف مبارياته نهاية هذا الأسبوع بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودخل لاتسيو في إشراف المدرب سيموني انزاغي ونجاعة الهداف تشيرو إيموبيلي، في منافسة شرسة للغاية مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة عن "السيدة العجوز" قبل 12 مرحلة على نهاية الدوري.

وأشارت "صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن اللاعبين وافقوا على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كوفيد-19" فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى شهر ديسمبر.

وأضافت أن لوتيتو رصد تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب بحال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو لكامل الفريق.

ويلعب لاتسيو مع أتالانتا القوي في برغامو في 24 يونيو، قبل استضافة فيورنتينا في 27 منه، في سبيل بحثه عن لقبه الثالث، إذ أحرز الدوري أول مرة عام 1974 والثانية والأخيرة مطلع القرن الحالي.