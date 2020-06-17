أرتيتا يتمنى استمرار المدافع لويز مع أرسنال

اعتبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن المدافع ديفيد لويز "نموذج يحتذى به"، وأكد أنه يتمنى تمديد اللاعب البرازيلي تعاقده مع النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الموسم الجاري.

والتحق لويز بأرسنال قادما من تشيلسي في أغسطس الماضي وذكرت تقارير بريطانية أنه انضم بعقد لمدة عامين لكن وكيله أبلغ "سكاي سبورتس" منذ أيام أن اللاعب البالغ عمره 33 عاما يرتبط بعقد لعام واحد.

وقال أرتيتا قبل مواجهة مانشستر سيتي مع استئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19": سعيد حقا بوجود ديفيد، أريد استمراره معنا، فهو نموذج يحتذى به منذ قدومي، وأنا معجب بما يقدمه في الملعب ومعجب كذلك بتأثيره على اللاعبين من حوله وعلى النادي.

وأكد أرتيتا أيضا أن أرسنال يحتاج إلى تعزيز صفوفه لكنه يشعر بالغموض بما سيحدث في موسم الانتقالات الصيفية في ظل التأثر بالأزمة المالية نتيجة أزمة فيروس كورونا.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.