استئناف الدوري الإنجليزي برسالة لمكافحة العنصرية

أرسل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد رسالة قوية لدعم الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية مع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء وبعد توقف لمدة 100 يوم بسبب أزمة كوفيد-19.

واستبدل كل اللاعبين أسماءهم على ظهر القميص بعبارة "حياة السود مهمة" مع انضمام الدوري الإنجليزي الممتاز للاحتجاجات الدولية التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد في أميركا.

كما جثا اللاعبون والحكم مايكل أوليفر على ركبهم مع انطلاق صفارة البداية، وبعد فترة من الصمت قبل البداية، حدادا على أرواح الذين فقدوا أرواحهم بسبب انتشار الوباء.

وهذه خطوة غير معتادة من اتحاد اللعبة حيث يكون الإصرار دائما على إبعاد اللاعبين عن القضايا السياسية لكن في المقابل سبق له دعم جهود سابقة لمكافحة العنصرية في اللعبة.