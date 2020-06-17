استئناف منافسات كرة القدم في ريو دي جانيرو البرازيلية

ستعود منافسات كرة القدم البرازيلية مجددا في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع بعد أن أعطى رئيس البلدية الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي عقب ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مارسيلو كريفيلا للصحفيين يوم الأربعاء إنه وافق على استكمال دوري ولاية ريو دي جانيرو وهي إحدى أهم المسابقات المحلية في البرازيل.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في استاد ماراكانا الخميس بين حامل اللقب فلامنغو وبانغو في غياب الجماهير مثل معظم مسابقات الدوري التي استكملت في العالم.

وطالب كريفيلا اتحاد اللعبة في الولاية بعدم معاقبة الفرق التي ترفض اللعب لأسباب صحية، وأعلن اثنان من أكبر أندية المدينة بوتافوغو وفلومينيسي عدم اللعب وطالب بوتافوغو بمزيد من الوقت للاستعداد واستكمال الموسم في يوليو.

ويأتي القرار وسط استمرار معاناة البرازيل في احتواء تفشي الفيروس حيث أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء وفاة 1282 شخصا ليرتفع عدد الوفيات إلى 45241 شخصا.

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.