استكمال دوري أبطال أوروبا ببطولة مصغرة في لشبونة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء إن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا، التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ستستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية

أندية وستقام في لشبونة في أغسطس المقبل.



وأوضح جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي ستقام من مواجهة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب كالمعتاد بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.



وستلعب آخر أربع مباريات من دور 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس في نفس الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال.



وتأهل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ بالفعل إلى دور الثمانية.



وتسمح الخطة بإكمال الموسم بشكل أسرع بدلا من نظام الذهاب والإياب التقليدي لكن تقليص ست مباريات من البطولة سيؤثر على إيرادات البث التلفزيوني لليويفا.



وستكون إسطنبول، التي كان من المفترض أن تستضيف نهائي نسخة 2020، مقر نهائي 2021، وسيطبق اليويفا نظاما مشابها في مسابقة الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية في الفترة بين 10 و21 أغسطس.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مدن كولون ودوسلدورف ودويسبور وجلسنكيرشن الألمانية ستحتضن مباريات الدوري الأوروبي اعتبارا من دور الثمانية، في أغسطس المقبل.

وأعلن (يويفا) أن بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي كانت مقررة هذا العام لكنها تأجلت إلى العام المقبل، ستقام في 12 مدينة أوروبية كما كان مقررا في البداية، مضيفا أن منافسات الملحق الفاصل المؤهل للبطولة ستقام في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.