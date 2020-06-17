الاتحاد الألماني يدرس حضور ألف مشجع في نهائي الكأس

كشف فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الاتحاد يدرس السماح بحضور نحو ألف مشجع في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة في الرابع من يوليو المقبل.



وتجمع المباراة النهائية بين بايرن ميونخ، الذي حسم يوم الثلاثاء تتويجه بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، وباير ليفركوزن، على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين، دون جمهور، وهو الحال في جميع المباريات منذ استئناف المنافسات في ألمانيا في 16 مايو الماضي بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال كيلر في تصريحات للتليفزيون الألماني يوم الثلاثاء: مجلس الشيوخ هو المسؤول. وفي برلين، يجرى السماح بفعاليات يصل الحضور فيها إلى ألف شخص. وإذا قال مجلس الشيوخ نعم يمكن فعل ذلك، فسنسمح بحضور ألف مشجع.



وبدأت المحادثات بالفعل حول هذا الأمر، علما أن سياسيين في برلين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن كرة القدم لن تحظى بمعاملة خاصة، فيما يتعلق بالقيود والإجراءات المتبعة للحد من انتشار العدوى.