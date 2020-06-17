برشلونة يحافظ على صدارته بثنائية ميسي وفاتي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ابتعد برشلونة خمس نقاط موقتا في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليغانيس 2-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين، ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر توغل لظهيره الأيسر البرازيلي جونيور فيربو الذي لعب بدلا من دافيد ألابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي ليسدد الأخير كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكاتالوني إثر عرقلة ميسي داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه مانحا التقدم 2-صفر لفريقه (69).