ترشيح راشفورد لجائزة شخصية العام الرياضية في بريطانيا

برز اسم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة شخصية بريطانيا الرياضية للعام الحالي بعد حملته الناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية.

وقال وزراء بريطانيون في البداية أن وجبات تلاميذ المدارس لن تكون متاحة خلال العطلة الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا مما دفع المهاجم الشاب (22 عاماً) للاهتمام بالقضية نظرا لأنه كان يعتمد على هذه الوجبات عندما كان طفلا، ورضخت الحكومة البريطانية للضغوط يوم الثلاثاء وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة ستدعم المبادرة بنحو 120 مليون جنيه إسترليني.

وساهمت جهود راشفورد في زيادة فرص فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لشخصية بريطانيا الرياضية في 2020 إلى جانب ملاكم الوزن الثقيل تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي، بعدما ساعد المهاجم الإنجليزي الدولي بالفعل في جمع 20 مليون جنيه إسترليني بالتعاون مع مؤسسة "فير شير" الخيرية لتوفير الوجبات للأسر المحتاجة.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة، التي ستصوت عليها الجماهير في ديسمبر المقبل، لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في سباقات فورمولا-1 للسيارات وقائد ليفربول جوردان هندرسون.