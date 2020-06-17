رئيس "يويفا" يمتدح اللاعبين بسبب مواقفهم السياسية

امتدح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الأربعاء اللاعبين بسبب مواقفهم السياسية وقال إن المبادرات التي تبنتها المؤسسة لعرقلة العنصرية في اللعبة لم تكن كافية.



وأشاد تشيفرين بمهاجم مانشستر سيتي ومنتخب انجلترا رحيم سترلينغ والظهير البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد بجانب جيروم بواتنغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني بسبب مواقفهم ضد العنصرية.



وأبلغ تشيفرين مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو بعد اجتماع لليويفا : أنا فخور بتصدر هؤلاء اللاعبين المشهد في بعض من أهم القضايا الدولية. كرة القدم قد تكون محركا مهما للخير وهذه أمثلة على ذلك.



كما أثنى على ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بعد حملته الناجحة لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلات الصيفية في بريطانيا.



وتابع تشيفرين : ندرك القوة الهائلة لكرة القدم ويجب أن نستغل ذلك في تقديم رسائل نافعة، ربما تكون الحملات التي قمنا بها غير كافية وبذلنا أقصى جهد بالفعل لكن اعتقد أننا يجب أن ننتقل للمستوى التالي وندرك جدية الموقف وزيادة جديته كل يوم.

