عزل فريق روسي بعد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا

قال نادي روستوف المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إن الفريق بأكمله قرر عزل نفسه لمدة أسبوعين بعد إصابة ستة لاعبين لديه بمرض كوفيد-19.

ومن المقرر عودة المسابقة الجمعة عقب توقفها منذ منتصف مارس بسبب انتشار الفيروس المستجد وكان من المنتظر أن يلعب روستوف، الذي يحتل المركز الرابع، مع سوتشي صاحب المركز 12.

ولم يحدد روستوف اللاعبين الذين أصابتهم العدوى وقال إن 42 شخصا من النادي اختلطوا بهم، وقال أرتاشيس أروتيونيانتس رئيس النادي في بيان : كان فريقنا يستعد لمباراة ضد سوتشي ونأمل في انطلاقة ناجح، لكن الحياة تفرض أحكامها. لدينا ستة لاعبين مرضى وهذة ظروف قاهرة.

وسجلت روسيا ثالث أعلى رقم للإصابات حول العالم بأكثر من نصف مليون حالة وطبقت السلطات برنامجا ضخما للفحوص وأجرت أكثر من 15 مليون فحص كورونا حتى الآن.