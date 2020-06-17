للمرة الثامنة توالياً.. بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني

المصدر: ميونخ - أ ف ب

توج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم والثلاثين في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف حمل توقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

وابتعد العملاق البافاري بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني قبل مرحلتين من النهاية، وبات الأخير عاجزا عن اللحاق بمنافسه حتى في حال فوزه بالمباريات الثلاث الأخيرة.

وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع تواليا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة.