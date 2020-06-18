إصابة مساعد مدرب برشلونة السابق بمرض نادر

أعلن خوان كارلوس اونزوي مساعد مدرب برشلونة السابق إصابته بمرض عصبي نادر يعرف باسم التصلب الجانبي الضموري.

وقال اونزوي (53 عاما) في مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو يوم الخميس إن أطباء اكتشفوا إصابته في فبراير الماضي بهذا المرض الذي يهاجم ويقتل الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات مما يؤدي إلى ضعف وشلل وانقطاع التنفس في نهاية الأمر.

ولا يوجد علاج حاليا لهذا المرض وقال اونزوي إنه يأمل في زيادة الوعي من خلال تسليط الضوء عليه.

وأضاف: أتعامل معه بشكل جيد وأشعر بامتنان للحياة السعيدة التي عشتها قبل المرض والآن بتسليط الضوء على هذا المرض الذي يمكن أن يصيب أي شخص.

وحضر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة المؤتمر وكذلك لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني والذي عمل اونزوي مساعدا له لثلاث سنوات في برشلونة وفاز معه بتسعة ألقاب بين 2014 و2017 من بينها دوري الأبطال 2015.

واونزوي هو حارس برشلونة واشبيلية السابق وشقيق اوسيبيو مالك فريق موفيستار للدراجات، وعمل مدربا لسيلتا فيغو لموسم واحد وقضى ثلاثة أشهر مع جيرونا في الدرجة الثانية قبل اقالته في أكتوبر الماضي.